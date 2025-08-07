Afganistan'da Sel Faciası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

KABİL, 7 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Kuner vilayetinde salı gecesi etkili olan şiddetli yağışlar ve ani seller nedeniyle Dangam ilçesinde 2 çocuk hayatını kaybetti.

Afganistan Doğal Afet Yönetim Kurumu'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre vilayetinde bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle çok sayıda ev, tarım arazisi, köprü ve su kanalı tamamen yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Selden etkilenen bölgelerdeki durumu değerlendirmek üzere inceleme ekipleri ekipleri sahaya sevk edildi.