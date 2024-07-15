Afganistan'da Sel ve Fırtına Sonucu En Az 35 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Afganistan'da Sel ve Fırtına Sonucu En Az 35 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan\'da Sel ve Fırtına Sonucu En Az 35 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın doğusundaki Nangerhar vilayetinde aşırı yağış ve fırtına nedeniyle en az 35 kişi hayatını kaybetti. Sel ve fırtına sonucu 230 kişi yaralandı ve kayıp sayısının artabileceği belirtildi. Afganistan'da doğal afetler, altyapının yetersizliği ve şiddetli yağışlar nedeniyle sık sık meydana gelmekte ve yüzlerce kişi hayatını kaybetmektedir.

15.07.2024 19:47
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Afganistan'ın doğusundaki Nangerhar vilayetinde, aşırı yağış ve fırtına nedeniyle en az 35 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nangerhar Valiliği Kültür ve Enformasyon Müdürü Karişi Badlun, konuya dair basına açıklamada bulundu.

EN AZ 35 ÖLÜ, 230 YARALI VAR

Badlun, aşırı yağışların neden olduğu sel ve fırtına sonucu en az 35 kişinin öldüğünü, 230 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralıların hastanelere sevk edildiğini aktaran Badlun, kayıp sayısının artabileceğini kaydetti.

Afganistan'da sel ve fırtına: En az 35 kişi hayatını kaybetti

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, fırtına ve aşırı yağış nedeniyle ağaçların devrildiği, sokak ve evleri su bastığı görüldü. Öte yandan, Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından kayıplar nedeniyle ailelere başsağlığı diledi.

DOĞAL AFETLER AĞIR KAYIPLARA NEDEN OLUYOR

Mayıs ayında, başta Bağlan vilayeti olmak üzere Afganistan'ın kuzey vilayetlerinde meydana gelen seller nedeniyle ölü sayısı 400'ü geçmişti. Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersizliği sebebiyle oluşan seller, can ve mal kayıplarının yüksek olmasına yol açıyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi doğal afetler nedeniyle hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afganistan'da Sel ve Fırtına Sonucu En Az 35 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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