Afganistan\'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti

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Afganistan'ın güneyindeki Hilmend vilayetinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü, motosiklet ve akaryakıt tankerinin çarpışması sonucunda 21 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

11 YARALININ DURUMU AĞIR

Gereşk bölgesinde bulunan otoyolda seyreden bir motosiklet, yolcu otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs, daha sonra karşı şeritten gelen bir yakıt tankerine çarptı.

Afgan basınında yer alan haberlere göre kaza sonrasında otobüste yangın çıktı. Kazada yaralananlar Gerişk ve Leşgergah ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Helmand Bilgi ve Kültür Dairesi'nden yapılan açıklamada, 38 yaralıdan 11'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.