Afganistan\'da Yunus Emre Enstitüsü\'nden 54 öğrenciye sertifikaları verildi.

Afganistan'da, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Osmanlı Türkçesi, sülüs hattı ve tezhip kurslarından mezun olan 54 öğrenciye sertifikaları verildi.

Afganistan'da Türkçenin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve kültürel faaliyetlerini sürdüren Yunus Emre Enstitüsü, ülkede unutulmaya yüz tutan ve İslam tarihinde çok önemli yer edinen tezhip ve sülüs hat sanatını yaşatmak için açtığı kurslarla çok sayıda yeni hattat yetiştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, güz döneminde tezhip ve sülüs hattının yanı sıra Osmanlı Türkçesi kurslarından mezun olan 54 öğrenci düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

YEE'nin Kabil Üniversitesi kampüsündeki ofisinde düzenlenen törene Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal, Kabil Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Hüseyin Güngör, Afganistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Kabil Üniversitesi Rektörü Usame Aziz, Kabil Eğitim Üniversitesi Rektörü Beşir Ağa Haşimi ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Ünal, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki dostluğa işaret ederek, Afganistan'daki YEE gibi Türk kurumlarının, faaliyetleriyle bu iyi ilişkileri kurma ve sürdürmede çok önemli görevler üstlendiğini vurguladı.

Ünal, şöyle devam etti:

"Yunus Emre Enstitümüz dünyanın her yerinde İslam ve Türk kültürünün tanıtılması için çok değerli faaliyetlerde bulunuyor. Afganistan da bu konuda en öncelik verdiğimiz ülkelerden bir tanesi olduğu için burada gerçekten çok değerli faaliyetlerde bulunuyor."

Hat sanatının İslam dünyasında çok önemli bir yeri bulunduğunu ve tarihte Müslümanların bu sanatla ciddi sayıda eserler ürettiğini belirten Ünal, bu değerin yeniden tanıtılması gerektiğini kaydetti.

Ünal, Türkiye ve Afganistan arasında birer elçi görevi üstlenen kursiyerlerden Afganistan'a faydalı olmaları için çok çalışmalarını istedi.

"Sülüs hattını yeniden canlandırmak istiyoruz"

Kabil Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Hüseyin Güngör de sülüs hattının Afganistan'da yok olmaya yüz tuttuğunu ancak bu sanatı tezhip kursuyla öğrencilere sunarak yeniden canlandırmak istediklerini söyledi.

YEE'nin verdiği Osmanlı Türkçesi kursunun da büyük ilgi gördüğünü kaydeden Güngör, "Osmanlıca Türkçesi de Türk Dili ve Edebiyatı, tarih ve edebiyat bölümü öğrencilerinin ilgi duyabileceği araştırmalar için planladığımız bir kurs olarak karşımıza çıkmakta. Gelecek ve geçmiş arasında sağlam bir köprü kurabilmek için bu kursların gerekliliğine inanıyoruz. " ifadesini kullandı.

Kabil Üniversitesi Rektörü Usame Aziz ise sanatın İslam ile çeliştiğine yönelik yanlış algı bulunduğunu belirterek, aksine İslam'ın sanata çok önem verdiğini söyledi.

YEE'ye düzenlediği kurslar nedeniyle teşekkür eden Aziz, "Osmanlı Türkçesi sadece Osmanlılara ait değil, aynı zamanda bizim için de bir iftihardır. Sadece Türklerin iftiharı değil, biz de bununla iftihar ediyoruz." dedi.

Program sonunda 30'u kursiyerlerin çalışması 40 sülüs hattı ve tezhip eseri sergilenerek katılımcıların beğenisine sunuldu.