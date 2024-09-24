Afganistan'dan İsrail'e Kınama

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Afganistan yönetimi, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik düzenlediği saldırıları kınadı.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin X hesabından açıklamada bulundu.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığının, söz konusu saldırıları kınadığını aktaran Ahmed, saldırılar sonucu çocuk ve kadınlar da dahil yüzlerce masum insanın hayatını kaybettiğini kaydetti.

Gazze'ye yönelik saldırılara karşı zamanında ve ciddi adım atılmamasının İsrail'e tüm bölgedeki güvenliği tehlikeye atma olanağı tanıdığını ifade eden Ahmed, İsrail'in durdurulması için uluslararası topluma acil adım atma çağrısında bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a, güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

İsrail'in Hayfa bölgesindeki en büyük sağlık kompleksi Rambam Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan 22-23 Eylül'de atılan roketler nedeniyle paniğe kapılan veya vücuduna şarapnel parçaları isabet eden 11 hafif yaralı hastaneye getirildi. İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kentinde 9 kişi hafif yaralandı.

Haaretz gazetesinin haberine göre ise 22 Eylül'de Aşağı Celile bölgesinde saldırı sirenleri çalarken panik nedeniyle gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.