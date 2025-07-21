Afganistan'dan Katar'a 700 İşçi Gönderilecek

KABİL, 21 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan geçici hükümeti, Afgan işçilerin Katar'a gönderilmesini kolaylaştırmak için Katarlı bir şirketle anlaşma imzaladı.

Afganistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında Afganistan tarafının ilk etapta 700 işçi göndereceği belirtilerek anlaşmanın Afgan vatandaşlarına yurtdışında iş imkanı sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Afganistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Sözcüsü Samihullah İbrahim, uygun şartlara sahip işçilerin kayıt tarihinin yakında açıklanacağını ve işçilerin dolandırıcılığa maruz kalmamak için gerçek şirketlere kayıt yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Afganistan'da işsizlik hakkında resmi istatistikler bulunmamakla birlikte, savaş sonrası ülkede işsizlik oranın yüksek seyretmesi nedeniyle her gün yüzlerce kişinin iş aramak için ülkeyi terk ettiği bildiriliyor.