Kabil'de düzenlenen toplu nikah töreninde 28 çift evlendi - Son Dakika
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Kabil'de düzenlenen toplu nikah töreninde 28 çift evlendi

Kabil\'de düzenlenen toplu nikah töreninde 28 çift evlendi

KABİL, 26 Şubat (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de toplu nikah töreni düzenlendi, 25 Şubat 2024. Yerel bir hayır kurumu Pazar günü Kabil'de 28 çiftin evlendiği bir toplu nikah töreni düzenledi.

26.02.2024 15:44  Güncelleme: 15:46
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KABİL, 26 Şubat (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de toplu nikah töreni düzenlendi, 25 Şubat 2024.

Yerel bir hayır kurumu Pazar günü Kabil'de 28 çiftin evlendiği bir toplu nikah töreni düzenledi. (Fotoğraf: Zahir Khan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kabil'de düzenlenen toplu nikah töreninde 28 çift evlendi - Son Dakika
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