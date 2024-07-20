Afganistan\'ın Pervan vilayetinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın Pervan vilayetinde meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Afgan basınına göre, Pervan vilayetinin Çarikar ilçesinde patlama meydana geldi.
Pervan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Fazlulrahim Meskinyar, basına yaptığı açıklamada, olay sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını belirtti.
Patlamanın eski bir binada gerçekleştiğini aktaran Meskinyar, patlamanın türü ve nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini kaydetti.
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