Afganistan- Pakistan Ateşkes İhlali İddiası

20.03.2026 13:34
Afganistan, Pakistan'a 72 roket saldırısı düzenlediğini öne sürdü, Pakistan ise bu iddiaları reddetti.

Afganistan hükümeti, Pakistan'ın 72 roket saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerken, Pakistan bu iddiayı reddetti.

Kabil merkezli Tolo News kanalının haberine göre, Kunar bölgesi Enformasyon ve Kültür Bakanlığı Enformasyon Şefi Ziaur Rahman Spinghar, Pakistan'ın 72 roket saldırısı düzenlediği iddiasında bulundu.

Pakistan'ın iki ülke arasındaki ateşkesi ihlal ettiğini öne seren Spinghar, saldırılarda can kaybı olmadığını belirtti.

Geo News kanalının haberine göre, Pakistan, söz konusu iddiaları reddetti.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pakistan hiçbir ateşkes ihlalinde bulunmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, 18 Mart'ta Ramazan Bayramı ve Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebi üzerine Pakistan'ın Afganistan'a yönelik askeri operasyonları geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid de Afganistan'ın operasyonları geçici olarak durdurduğunu duyurmuştu.

Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

Afganistan, Diplomasi, Pakistan, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
