Afganistan ve Pakistan Sınırında Silahlı Çatışma: Afganistan Geçici Hükümeti Suçlu Tarafı Belirledi

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Afganistan geçici hükümeti, dün akşam saatlerinde sınır güçleriyle yaşanan silahlı çatışmayı Pakistan tarafının başlattığını savundu.

TOLO News'a konuşan Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, sınır güçleri arasında çıkan çatışmanın sona erdiğini açıkladı.

Harezmi, Host vilayetinin Zazai Meydan ilçesinde iki ülke sınırındaki çatışmanın Afganistan güçlerinin kontrol noktası inşa etmesi üzerine çıkan sınır anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığını belirtti.

İlk olarak Pakistan güçlerinin ateş açtığını savunan Harezmi, Afganistan güçlerinin de karşılık verdiğini bildirdi.

Harezmi, konuya ilişkin daha fazla detay paylaşmadı.

Dün akşam yerel saatle 19.00 sularından itibaren iki ülke sınır güçleri arasında ağır silahların da kullanıldığı ve gece boyu süren yoğun çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke arasındaki sınır sorunları

Afganistan'da şu anki yönetim de dahil hükümetler, uluslararası alanda iki ülke sınırı olarak kabul gören Durand Hattı'nı resmi sınır kabul etmedi.

Öte yandan Pakistan, kendi topraklarında düzenlenen terör saldırılarında Afganistan'ın önemli rolünün bulunduğunu ileri sürüyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Afgan yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Afgan yönetimi ise Pakistan'ın iddialarını reddederek ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin bulunmadığını savunuyor.

Afganistan ile Pakistan'ın sınır sorunları sürerken iki ülkenin güvenlik güçleri arasında zaman zaman sınırdaki anlaşmazlıklardan kaynaklı ölümlere varan silahlı çatışmalar çıkabiliyor.