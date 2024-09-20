Afganistan-Pakistan Sınırında Çatışma

Güncel

Afganistan'ın Host vilayetinde Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında silahlı çatışma yaşandı.

Afgan medyasına konuşan Gulam Han Sınır Kapısı Emniyet Müdürü Molla Bilal, Host vilayetindeki sınır kapısında dün akşam saatlerinde taraflar arasında çatışma çıktığını aktardı.

Çatışmanın 02.00'ye kadar devam ettiğini aktaran Molla Bilal, çatışmanın nedeni ve can kaybı olup olmadığına ilişkin detay paylaşmadı.

Molla Bilal, çatışmanın sona erdiğini ve durumun kontrol altında olduğunu aktardı.

Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında en son 4 Eylül'de çatışma yaşanmıştı.

İki ülke arasındaki sınır sorunları

Afganistan'da mevcut yönetim de dahil hükümetler, uluslararası arenada iki ülke sınırı kabul edilen Durand Hattı'nı resmi sınır olarak kabul etmedi.

Bu hat üzerinde genelde Afgan tarafının inşa ettiği kontrol noktaları da taraflar arasındaki önemli anlaşmazlık noktası olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Pakistan, kendi topraklarında düzenlenen terör saldırılarında Afganistan'ın da önemli rolü bulunduğunu ileri sürüyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Afgan yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Afgan yönetimi ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

Afganistan ve Pakistan arasında sınır sorunları devam ederken iki ülke güvenlik güçleri arasında zaman zaman sınırda anlaşmazlıklardan kaynaklı ölümlere varan silahlı çatışmalar yaşanıyor.