Afganistan ve Rusya Yerel Paralarla Ticaret Yapacak

KABİL, 25 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Ahunzade Abdusselam Cevad, Rusya ile ticari işlemlerde ulusal para birimleri olan afgani ve ruble kullanmayı planladıklarını açıkladı.

Afganistan Radyo ve Televizyonu'nun pazar günkü haberine göre sözcü, "Kazan Forumu'nda ticarette yerel para birimlerinin kullanılması ciddi şekilde görüşülmüştü. Bu konudaki görüşmeler devam ediyor ve nihai karar, Afganistan halkının çıkarları titizlikle değerlendirildikten sonra verilecektir" dedi.

Ekonomi uzmanı Abdunnasır Reştiya da televizyona yaptığı değerlendirmede söz konusu adımın Afganistan'ın ulusal para biriminin istikrarına katkı sağlayacağını belirtti.