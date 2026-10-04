Afganistan yılda 344 bin ton tuz üretip ithalata ihtiyaç duymayacağını bildirdi - Son Dakika
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Afganistan yılda 344 bin ton tuz üretip ithalata ihtiyaç duymayacağını bildirdi

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Afganistan yılda 344 bin ton tuz üretip ithalata ihtiyaç duymayacağını bildirdi
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Afganistan, yıllık yaklaşık 300 bin tonluk tuz ihtiyacına karşılık 344 bin ton üretim yaparak ithalata ihtiyaç duymayacağını duyurdu. Bakhtar Haber Ajansı, tuzun 14 madenden çıkarılıp yurtiçinde işlenip paketlendiğini ve ülkenin ihracat imkanlarını değerlendirdiğini aktardı.

KABİL, 4 Ekim (Xinhua) -- Afganistan, tuz üretiminde kendi kendine yeterliliğe ulaştığını ve artık tuz ithalatına ihtiyaç duymayacağını duyurdu.

Afganistan'ın resmi Bakhtar Haber Ajansı'nın cumartesi günkü haberinde, "ülkenin yıllık yaklaşık 300.000 tonluk tuz ihtiyacına karşılık yılda 344.000 ton tuz ürettiği" belirtildi.

Haberde, 14 madenden çıkarılan tuzun yurtiçinde işlenip paketlendiği kaydedilirken, ülkenin ilerleyen dönemde tuz ihracatı imkanlarını değerlendirdiği aktarıldı.

Kaynak: Xinhua
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