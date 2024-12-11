Afganistan yönetimi, Bakan Vekili Hakkani'nin öldürülmesinde terör örgütü DEAŞ'ı işaret etti

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Afganistan yönetimi, Göç ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Halilurrahman Hakkani'nin terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından taziye mesajı yayınladı.

Mücahid paylaşımında, Afganistan geçici hükümeti Göç ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Hakkani'nin, bugün öğleden sonra yaşanan bir saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hakkani'nin ölümünün Afgan halkı için büyük bir kayıp olduğunu kaydeden Mücahid, failler hakkında "Kendisini Müslüman olarak tanımlayıp, diğer Müslümanları tekfir eden Hariciler tarafından şehit edildi." İfadesi kullanıldı.

Mücahid paylaşımında, Hakkani'nin ailesi başta olmak üzere Afgan halkına başsağlığı dilerken, saldırganların amaçlarına ulaşamayacağını vurguladı.

Afganistan yönetimi, terör örgütü DEAŞ için "Harici" ifadesini kullanıyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan, Afganistan yönetimi olayın faili olarak tanımlanan bir kişinin bakanlık binasına girdiği ana ait kayıtları basınla paylaşarak, bu kişinin terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunu bildirdi.

Ayrıca, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de söz konusu saldırıyı kınayarak Hakkani'nin ailesine başsağlığı diledi.

Bugün öğleden sonra bakanlık binasına düzenlenen intihar saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hakkani ile birlikte çok sayıda Taliban mensubu da yaşamını yitirmişti.

Hakkani, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden bu yana öldürülen en üst düzey Afgan yönetici oldu.

Halilurrahman Hakkani kimdir?

58 yaşındaki Halilurrahman Hakkani, Afganistan'ın önemli siyasi oluşumlarından Hakkani Grubu'nun kurucusu Celaleddin Hakkani'nin kardeşi ve Hakkani Grubunun şu anki lideri Siraceddin Hakkani'nin de amcası.

Hakkani, 15 Ağustos 2021'de Afganistan'da meydana gelen yönetim değişikliği sonrası Afganistan geçici hükümeti Göç ve Geri Dönüşler Bakanlığına atandı.

Sürekli silahıyla gezdiği bilinen Hakkani'nin, Taliban'ın Afganistan yönetimine gelmesinde önemli askeri ve siyasi rolü bulunuyor.

2011'de, ABD tarafından terör saldırılarından sorumlu tutulan Hakkani'nin bulunması için 5 milyon dolar ödül konulmuştu.