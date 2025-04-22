Afganistanlı öğrenci bisikletiyle geçerken otomobilin çarptığı anlar kamerada

AKSARAY'da bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Afganistan uyruklu Ruhullah Sadat'ın (14) yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 17 Nisan'da saat 14.00 sıralarında, Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Özbağ (38) yönetimindeki 42 AYN 443 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Piri Mehmet Paşa Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Ruhullah Sadat'a çarptı. Yere savrulup kaldırama başını çarpan Sadat, yaralandı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sadat'ın, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Sadat'ın teneffüste evine gittiği ve okula dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı sürücü Hüseyin Özbağ, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sadat'ın refüjü aşıp, bisikletiyle yoldan geçmek isterken, otomobilin çarpması yer alıyor.