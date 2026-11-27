AFP'nin fotoğraf ve görüntü platformu AFP Forum siber saldırı sonrası kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransız haber ajansı AFP'nin fotoğraf ve görüntü platformu AFP Forum, 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece siber saldırıya uğradı. Tedbir amacıyla geçici olarak erişime kapatılan platformla ilgili inceleme sürerken faillerin kimliğine dair henüz bilgi yok.
Fransız haber ajansı Agence France-Presse'in (AFP) siber saldırıya uğradığı öğrenildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, AFP, 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece siber saldırıya uğradı.
AFP yönetiminden yapılan açıklamada, siber saldırının Ajansın fotoğraf ve görüntü içeriklerinin paylaşıldığı AFP Forum platformunu hedef aldığı bildirildi.
Açıklamada, saldırı tespit edilir edilmez Ajansın ekiplerinin söz konusu platformu korumak için devre dışı bıraktığı aktarılarak, "Tedbir amacıyla AFP Forum, geçici olarak erişime kapalı." ifadesi kullanıldı.
Siber saldırıyla ilgili incelemelerin devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu aşamada, bu saldırının faillerinin kimliği hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz." denildi.
Kaynak: AA
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