Africa CDC, Nijerya'daki ilk Ebola vakası nedeniyle sağlık bakanlarını toplayacak

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), kıtanın en kalabalık ülkesi Nijerya'da ilk Ebola vakasının bildirilmesinin ardından salgının yayılımını değerlendirmek üzere Afrika ülkelerinin sağlık bakanlarının katılımıyla olağanüstü çevrim içi toplantı düzenleyecek.

Africa CDC Genel Direktörü Jean Kaseya, yaptığı açıklamada, 28 Ekim'de düzenlenecek toplantıyla Ebola salgınına karşı ortak müdahalenin güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Kaseya, Ebola'nın artık Afrika'nın üç bölgesini etkilediğini, durumun acil müdahale ve üst düzey siyasi liderlik gerektirdiğini ifade etti.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) salgının devam etmesi nedeniyle bölgedeki tüm ülkelere yüksek düzeyde hazırlıklarını sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu.

Nijerya hükümeti, dün ülkede ilk Ebola vakasının tespit edildiğini ve vakanın bu ayın başlarında Uganda'dan gelen bir yolcuyla bağlantılı olduğunu bildirmişti. Hükümet, virüsle temas etmiş olabilecek 44 kişiyi takibe almıştı.

Uganda ise temmuz ayında 20 vakanın kaydedildiği salgının sona erdiğini açıklamış ve Nijerya'daki ilk vakanın ülkeden kaynaklandığı yönündeki iddiayı reddetmişti.

Nijerya'nın yanı sıra Kenya'da da Uganda üzerinden seyahat eden kişilerle bağlantılı vakalar bildirilmişti. Kenya'da şu ana kadar 9 vakanın kaydedildiği belirtilmişti.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabası ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.