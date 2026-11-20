ANTALYA/ Afrika Birliği (AfB), Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Afrika'da su güvenliğinin sağlanması ve iklim değişikliğine uyum için finansmana erişimin kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Afrika Kalkınma Bankasından (AfDB) yapılan açıklamaya göre, COP31 kapsamında 12 Kasım'da düzenlenen Afrika Günü etkinliğinde, Afrikalı liderler, bakanlar, uluslararası finans kuruluşları ve kalkınma ortaklarının temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıda su ve sanitasyon altyapısına yatırımların artırılması, erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi ve su kaynaklarını besleyen ekosistemlerin korunması ele alındı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, AfB Tarım, Kırsal Kalkınma, Mavi Ekonomi ve Sürdürülebilir Çevre Komiseri Moses Vilakati aracılığıyla yaptığı açıklamada, Afrika hükümetlerine su güvenliğini ulusal iklim stratejilerinin merkezine yerleştirme çağrısında bulundu.

Uluslararası finans kuruluşlarından Afrika ülkelerinin ihtiyaçlarına uygun ve erişilebilir iklim finansmanı sağlamalarını isteyen Yusuf, "Bugün hazırlığa yatırım yapmak, yarın afetlerin sonuçlarıyla mücadele etmekten daha az maliyetlidir." ifadesini kullandı.

AfDB İklim Değişikliği ve Yeşil Büyüme Direktörü Anthony Nyong da su güvenliğinin sağlanması için ormanların, arazilerin ve su kaynaklarının birlikte korunması gerektiğini belirterek, iklim değişikliğine dayanıklı altyapı yatırımlarının artırılmasını istedi.

Toplantıda ayrıca su havzalarının yönetimi, sulama sistemleri ve iklim değişikliğine dayanıklı tarım için yatırımların artırılması, Afrika genelinde erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması ve 2026-2027 döneminde beklenen El Nino hava olayına karşı hazırlıkların hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

COP31'deki taahhütlerin COP32'de uygulanması çağrısı

Afrika Birliği Kalkınma Ajansı (AUDA-NEPAD) Üst Yöneticisi Nardos Bekele-Thomas, Antalya'daki COP31 ile 2027'de Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenecek COP32'nin birbirini tamamlayan süreçler olduğunu belirtti.

Bekele-Thomas, iklim değişikliğine uyum finansmanı ile kayıp ve zararlar konusunda Antalya'da sağlanacak ilerlemenin Addis Ababa'da somut uygulamalara dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

BM Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) İcra Sekreteri Claver Gatete ise iklim taahhütlerinin Afrika ülkelerinde somut sonuçlar doğuracak yatırımlara dönüştürülmesi ve özel sektör kaynaklarının daha fazla harekete geçirilmesi çağrısında bulundu.

Afrika, COP32'ye iklim finansmanı gündemiyle hazırlanıyor

Küresel sera gazı emisyonlarına katkısı sınırlı olmasına rağmen iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden ağır biçimde etkilenen Afrika ülkeleri, uluslararası iklim müzakerelerinde uyum finansmanına erişimin kolaylaştırılmasını ve verilen taahhütlerin uygulanmasını talep ediyor.

Afrika Birliği'nin kıtanın uzun vadeli kalkınma hedeflerini ortaya koyan 2063 Gündemi (Agenda 2063), iklim değişikliğine dayanıklı ekonomilerin geliştirilmesini, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ve kapsayıcı kalkınmayı öncelikleri arasında bulunduruyor.

Antalya'daki COP31 kapsamında düzenlenen Afrika Günü toplantısında ele alınan su güvenliği, erken uyarı sistemleri ve iklim finansmanı konularının, 2027'de Etiyopya'nın ev sahipliğinde yapılacak COP32'ye yönelik Afrika ülkelerinin ortak hazırlıklarına katkı sağlaması bekleniyor.