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Afrika Birliği, Etiyopya ve Somaliland arasındaki gerginlik için itidal çağrısı yaptı - Son Dakika
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Afrika Birliği, Etiyopya ve Somaliland arasındaki gerginlik için itidal çağrısı yaptı

Afrika Birliği (AfB), Etiyopya'nın, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile imzaladığı mutabakat zaptı sonrası Etiyopya ile Somali'ye itidal çağrısı yaptı. AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, Etiyopya ile Somaliland arasındaki gerginlik sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya ile Somaliland arasında imzalanan mutabakat zaptının neden olduğu gerginliğin yakından takip edildiğini belirtilerek, gerginliğin azaltılması için itidal ve karşılıklı saygı çağrısında bulundu.

Afrika Birliği, Etiyopya ve Somaliland arasındaki gerginlik için itidal çağrısı yaptı
04.01.2024 - 10:14,
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Afrika Birliği (AfB), Kızıldeniz'e erişim sağlamak için Etiyopya'nın, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile imzaladığı mutabakat zaptı sonrası Etiyopya ile Somali'ye itidal çağrısı yaptı.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, Etiyopya ile Somali arasındaki gerginlik sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya ile Somaliland arasında imzalanan mutabakat zaptının neden olduğu gerginliğin yakından takip edildiğini belirtilerek, gerginliğin azaltılması için itidal ve karşılıklı saygı çağrısında bulundu.

İki ülkenin istemeden de olsa iyi ilişkilerin bozulmasına yol açabilecek her türlü eylemden kaçınması gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, tüm AfB üye ülkelerinin toprak bütünlüğü ve tam egemenliğine saygı duyulmasının altı çizildi.

Açıklamada, Etiyopya ve Somali arasındaki farklılıkların yapıcı ve barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiği kaydedildi.

Etiyopya hem ticari hem de askeri olarak kıyıları kullanabilecek

Etiyopya ile Somaliland arasında liman kullanımı ve denize erişim için 1 Ocak'ta mutabakat zaptı imzalanmıştı. Mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland'la yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu yeniden yükseltti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, komşusu Etiyopya'nın Somaliland'la yaptığı deniz erişimi anlaşmasının hiçbir hükmü olmadığını belirterek, "Somali'de size (Etiyopya'ya) verilebilecek hiçbir şey yok." ifadesini kullanmıştı.

Arap Birliği de Etiyopya ile Somaliland arasında deniz erişim işbirliğine yönelik "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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