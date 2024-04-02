Afrika Birliği Kalkınma Bankası, Çinli müteahhitlik firmasına yolsuzluk nedeniyle çalışma yasağı koydu

Afrika Birliği Kalkınma Bankası (AfDB), Uganda'da yolsuzluğa karıştığı iddiaları nedeniyle Çin merkezli bir müteahhitlik firmasına 12 ay çalışma yasağı koyduğunu duyurdu.
AfDB'den yapılan açıklamada, China Henan International Corporation Group (Chico) isimli firmanın Uganda'da yolsuzluğa karıştığı belirtildi.
Açıklamada, Çinli firmanın, inşaat işlerinin alımındaki ihale sürecinde teklif sunarken bir komisyon firmasıyla çalışıldığına dair bilgi paylaşmamakla suçlandığı aktarıldı.
Alınan karar kapsamında Çinli firmanın, 28 Mart'tan itibaren 12 ay süreyle Uganda ve Kenya'da yürütülen projelerde çalışamayacağı ve finansal destek verilen hiçbir yeni projeye de katılamayacağı kaydedildi.
Çin merkezli Chico, Uganda'nın yanı sıra Kenya ve Tanzanya'da farklı alanlarda müteahhitlik işleri yürütüyor.
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