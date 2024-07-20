Afrika Birliği: Kıtada 15 Milyon Öğretmene İhtiyaç Var

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Afrika Birliği (AfB), kıta genelinde 15 milyon öğretmene ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

AfB Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Komiseri Muhammed Belhocine, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen AfB Yürütme Konseyi'nin 45. Olağan Oturumu sonrası basına yaptığı açıklamada, kıtadaki eğitim sorununa dikkati çekti.

Belhocine, Afrika'da 15 milyon öğretmen açığının olduğunu ve bu durumun, kıtadaki kalkınmayı engellediğini belirtti.

Kıtadaki kalkınma için eğitim sisteminin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Belhocine, "Öğretmen açığı çok büyük ve açığı kapatmak, eğitim sistemlerimizi iyileştirmek için güçlü çabalara ihtiyacımız var." dedi.

Öte yandan Belhocine, Afrika'da eğitim altyapısının iyileştirilmesi için yaklaşık 90 milyar dolarlık yatırıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Afrika ülkelerinde çatışmalar, kötü yönetim ve ekonomik nedenlerle binlerce genç eğitim için kıta dışı ülkeleri tercih ediyor.