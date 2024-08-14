Afrika Birliği, M çiçeği salgını için 23 milyon doz aşı temin edecek

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Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya, M çiçeği salgınıyla mücadele için temin etmeyi planladıkları aşı dozunun, 23 milyondan fazla olacağını açıkladı.

Nijerya Haber Ajansına göre, Kaseya, dün düzenlediği çevrim içi seminerde, 23 milyon dozdan fazla aşıyı güvence altına almak için net bir plan belirlediklerini ifade etti.

Kaseya, salgının başlamasıyla 10 milyon doz aşı temin ettiklerini, yıl sonuna kadar 23 milyon dozdan daha fazla aşıya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Aşıların Afrika ülkelerinde bulunabilirliği ve dağıtımı konusunda herhangi bir güven sorunu olmadığını belirten Kaseya, güçlü bir aşılama kampanyası, güçlendirilmiş gözetim ve gelişmiş tanı yöntemlerine duyulan ihtiyacı da vurguladı.

Kaseya, M çiçeği ile ilgili belirsizliklere işaret ederek salgınla mücadele için uzun vadeli ve kritik bir planlamaya ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Afrika Birliğinin, ihtiyacı olan ülkelere aşıların kolayca ulaştırılmasını sağlamak için ortaklarla ve üreticilerle birlikte çalıştıklarını anlatan Kaseya, "M çiçeğinde tam olarak neler oluyor anlamış değiliz. Endişelerimizden biri de bu. Dolayısıyla aşılama konusunda uzun vadeli bir plana ihtiyacımız olduğu çok net." dedi.

Kaseya, "Afrika CDC, aşılama kampanyası ve uygulanmakta olan diğer önlemler hakkında sürekli güncellemeler ve ayrıntılar sağlamak için haftalık basın toplantıları düzenlemeyi planlıyor." ifadelerini kullandı.

Hem hayvanlardan hem insanlardan bulaşıyor

M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.