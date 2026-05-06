Afrika Birliği'nden Çad'daki Terör Saldırısına Kınama

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu, Çad'da askeri üsse düzenlenen terör saldırısını kınadı.

AfB'den, Çad Gölü bölgesindeki Barka Tolorom Adası'nda konuşlu askeri üsse düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırının şiddetle kınandığı vurgulanarak, saldırıda Çad güvenlik güçleri arasında can kayıpları ve yaralanmalar yaşandığı belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Çad hükümetine ve halkına başsağlığı dilenen açıklamada, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

AfB'nin, terörizm ve şiddet içeren aşırılıkla mücadele eden Çad Gölü Havzası Komisyonu üyesi ülkelere dayanışmasının sürdüğü vurgulanan açıklamada, Çad ve bölge ülkelerine yönelik desteğin işbirliği mekanizmaları ve ilgili bölgesel girişimler çerçevesinde devam edeceği kaydedildi.