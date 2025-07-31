Afrika'da Kolera Salgını: 80 Bin Çocuk Tehlikede

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Batı ve Orta Afrika'da 12 ülkede yayılan kolera salgını nedeniyle yaklaşık 80 bin çocuğun yüksek risk altında olduğunu ve acil müdahale için 20 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Batı ve Orta Afrika'da kolera salgını nedeniyle yaklaşık 80 bin çocuğun yüksek risk altında olduğu bildirildi.

Açıklamada, salgından en çok etkilenen ülkelerden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) temmuz ayında 38 binden fazla vaka ve 951 ölüm kaydedildiği, vakaların yüzde 25,6'sını 5 yaş altı çocukların oluşturduğu kaydedildi.

Başkent Kinşasa'da son haftalarda salgından etkilenenlerin hızla arttığı aktarılan açıklamada, ölüm oranının ise yüzde 8'e yükseldiği ifade edildi.

Nijerya'da haziran sonu itibarıyla 3 binden fazla şüpheli kolera vakası ve 86 ölümün görüldüğü kaydedilen açıklamada, ülkenin bölgede koleradan ikinci en fazla etkilenen ülke olduğu vurgulandı.

Çad, Kongo Cumhuriyeti, Gana, Fildişi Sahili ve Togo'da da salgının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, Nijer, Liberya, Benin, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kamerun'da ise yüksek alarm durumunun devam ettiği ifade edildi.

Çad'ın Abeche kenti yakınlarındaki Dougui mülteci kampında 55 şüpheli kolera vakası ve 4 ölümün bildirildiği aktarılan açıklamada, kamp nüfusunun çoğunluğunu çocukların oluşturduğun ve hijyen ile sağlık koşullarının yetersizliğinin salgının hızla yayılmasına neden olabileceğinin altı çizildi.

UNICEF'in salgının başlangıcından bu yana bölgeye sağlık, su, sanitasyon ve hijyen malzemeleri sağladığı, aşılama faaliyetleri yürüttüğü ve toplumu bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, UNICEF'in gelecek üç ay içinde bölgesel acil müdahale için 20 milyon dolara ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Gilles Fagninou de şiddetli yağışlar, yaygın sel baskınları ve yerinden edilmelerin, kolera bulaşma riskini artırdığını ve çocukların hayatını tehdit etmeye devam ettiğini belirtti.