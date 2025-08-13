Afrika'da Su Yatırım Zirvesi Başladı - Son Dakika
Afrika'da Su Yatırım Zirvesi Başladı

13.08.2025 18:12
Cape Town'da başlayan zirve, su yönetimi ve yatırım taahhütlerini masaya yatırıyor.

CAPE Afrika'nın su alanındaki ilk üst düzey buluşması olan Afrika Birliği (AfB) - Afrika Su Yatırım Programı Zirvesi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde gerçekleştiriliyor.

Cape Town Uluslararası Kongre Merkezi'nde bugün başlayan Su Yatırım Programı Zirvesi, Afrika ülkelerinden hükümet yetkilileri, küresel yatırımcılar ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiriyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenen zirve, AfB'nin su yatırımlarına odaklanan en kapsamlı platformu olarak nitelendiriliyor.

"Tartışmaların merkezinde olmalı"

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, suyun iklim ve finans tartışmalarında artık sonradan akla gelen bir konu olmaması gerektiğini söyledi.

Ramaphosa, suyun ekonomik dönüşüm, yenilik ve barışın itici gücü olabileceğine dikkati çekerek, "Su, iklim ve finans tartışmalarının merkezinde olmalı. Finanse edilmeli, ilerleme kaydedilip kaydedilmediği takip edilmeli." dedi.

Zirvenin hedeflerinin, su yönetiminde yatırım taahhütlerini onaylamak, 38 ülkeden 80 projeyi tanıtmak, hükümetlerle yatırımcıları buluşturmak ve suyu küresel gündemin üst sıralarına taşımak olduğunu belirten Ramaphosa, uluslararası topluma bu konuda ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Ramaphosa, "Su bir insan hakkı olarak tanınmalı, kadınlara, çocuklara ve topluluklara karşı silah olarak kullanılmamalı." diye konuştu.

Afrika'nın su altyapısına 30 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı

AfB verilerine göre, kıta genelinde su altyapısındaki yatırım açığı yıllık 30 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Zirve kapsamında bu açığın kapatılması için sürdürülebilir finansman modelleri, kamu-özel sektör işbirlikleri ve uluslararası fon kaynaklarının devreye alınması görüşülecek.

AfB Afrika Su Yatırım Programı Zirvesi, 15 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

