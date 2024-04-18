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Afrika'dan gelen toz taşınımı Adana'da etkili oldu

Adana'yı toz bulutu kapladı

ADANA - Suriye'nin Sahra Çölü üzerinden kuvvetli rüzgarla birlikte Türkiye'ye giriş yapan toz fırtınası Adana'da etkili oldu.

Afrika üzerinden Türkiye'ye gelen toz taşınımı vatandaşları olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan toz taşınımı özellikle araçların üzerinde kolaylıkla fark edildi. Çok sayıda aracı toz bulutu kaplarken vatandaşlar toz taşınımından kaynaklı burun ve boğaz tıkanıklığı gibi sorunlar yaşadıklarına dikkat çekti. Öte yandan uzmanlar, gözlerde acı hissi, nefes darlığı, halsizlik ve baş ağrısı gibi etkilerinin olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

"Güneş puslu bir biçimde görülüyor"

Toz taşınımından duyduğu rahatsızlığı dile getiren vatandaşlardan Tuğba Gündoğdu, "Bu durumdan aslında hepimiz çok rahatsızız. Hava kirliliği oldukça fazla burada, hava kirliliği olmasa daha iyi olurdu. Mesela şu an güneşin canlı olarak bize vurması gerekirken toz taşınımından kaynaklı olarak güneşi de puslu görüyoruz maalesef. Güneşi fotoğraf çekilmek için doyasıya kullanamıyoruz çünkü önünde sürekli tozlar oluyor. Bu durumu yaşamamak için de için de hava kirliliğini önlemek, doğa için çaba sarf etmek gerekiyor" diye konuştu.

"Toz taşınımı kaynaklı boğaz ve burun tıkanıklığı yaşıyoruz"

Son zamanlarda sıkça toz taşınımı kaynaklı problemler ile karşılaştığını belirten Feray Kiriş, "Ülkemizde artık bunu sıkça görmeye başladık. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte de bu durumu da çok daha fazla yaşamaya başladık. Hava kirliliği olsun, gelen toz taşınımı olsun ülkeyi çok fazla etkiliyor. Bunun sonucunda solunum yolları enfeksiyon kapan insanlar olabiliyor. Sağlık açısından olumsuz bir durum. Tabi ki bu sorunun önüne geçilemez fakat sonuçlarının en aza indirilmesi için bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Boğaz tıkanıklığı, burun tıkanıklığı gibi sorunları gelen toz taşınımından kaynaklı olarak yaşıyoruz. Şu an çok fazla toz taşınımının olduğu gözle görülebiliyor ve bu durum vatandaşları etkileyebiliyor. Artık bu toz taşınımına alıştığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.