Afrika İçin Uzun Vadeli Çözüm Önerileri

Afrika'da çatışmalar, gıda güvensizliği, ekonomik sorunlar ve doğal afetlerden etkilenen milyonlarca kişi için insani yardımlar hayati önem taşırken, uzmanlar kıtanın uzun vadeli kalkınmasında tarım, teknoloji, eğitim, sağlık ve dayanıklı altyapıya yönelik yatırımların artırılması gerektiğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler (BM), 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde krizlerden etkilenen insanların durumuna ve insani yardım çalışanlarının önemine dikkati çekiyor.

Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türkiye'deki Fildişi Sahilililer Topluluğu Başkanı Soumaila Adams Kone ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) uzmanı ve Bizim Afrika Platformu Koordinatörü Faruk Mintoiba, acil yardımların kriz bölgelerinde vazgeçilmez olduğunun ancak Afrika'nın kalkınması için uzun vadeli ve üretim odaklı politikalara ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Kone, özellikle çatışmaların yaşandığı bölgelerde gıda ve sağlık yardımlarının ilk aşamada hayati önem taşısa da iç çatışmalar nedeniyle yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında sorunlar yaşanabildiğine işaret etti.

Uzun süre devam eden krizlerde acil yardımların ötesine geçilmesi gerektiğini vurgulayan Kone, "Bir ülkede kalkınmayı sağlamak istiyorsak ilk olarak güvenliğe ihtiyacımız var. Güvenlik yoksa eğitim, sağlık, tarım ve altyapı da gelişemez." dedi.

Kone, güvenliğin ardından eğitim, enerji, sağlık ve özellikle uygulamalı mesleki eğitim alanlarına yatırım yapılması gerektiğine dikkati çekerek, tarım ve teknik alanlarda kazanılacak becerilerin insanların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesine imkan sağlayacağını söyledi.

Afrikalı gençlerin üretime katılmasının önemine değinen Kone, hammaddelerin kıta içinde işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesini sağlayacak bilgi ve kapasitenin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kone, "Bizi sürekli yardıma muhtaç tutan değil, yardıma ihtiyaç duymayacağımız duruma getiren desteklere ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Afrika kalkınacaksa bunu kendi insanlarıyla gerçekleştirmesi gerekiyor"

Mintoiba da Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi çatışmaların yaşandığı bölgelerde insani yardımların zorunlu olduğunu aktararak, gıda güvenliği, sağlık hizmetleri ve yerinden edilenlerin barınmasının acil ihtiyaçların başında geldiğini söyledi.

İnsani yardım ile kalkınma yardımının birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Mintoiba, "Bir kıtayı yalnızca besleyerek kalkındıramazsınız. Önemli olan o kıtanın kendi kendini besleyecek ve koruyacak altyapıyı oluşturmasıdır." ifadelerini kullandı.

Mintoiba, Afrika'nın uzun vadeli kalkınması için sürdürülebilir tarım ve teknoloji yatırımlarına öncelik verilmesi ve iklim kaynaklı afetlere dayanıklı altyapının yanı sıra yerel sağlık ve eğitim sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Uluslararası yardım politikalarının kriz meydana geldikten sonra müdahale etmekle sınırlı kalmaması gerektiğini de dile getiren Mintoiba, yardımların daha önleyici ve yerel ihtiyaçlara dayalı şekilde planlanmasını istedi.

Mintoiba, Afrika'da uygulanacak kalkınma projelerinde kıtanın insan kaynağının merkeze alınması gerektiğini vurgulayarak, "Afrika kalkınacaksa bunu kendi insanlarıyla gerçekleştirmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.