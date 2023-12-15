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Afrika Kalkınma Bankası, Doğu Afrika'da elektrik altyapısını geliştirmek için 5,4 milyon dolarlık bütçeyi onayladı - Son Dakika
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Afrika Kalkınma Bankası, Doğu Afrika'da elektrik altyapısını geliştirmek için 5,4 milyon dolarlık bütçeyi onayladı

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Doğu Afrika ülkelerinde elektrik altyapısının geliştirilmesi için 5,4 milyon dolarlık bütçeyi onayladı. Bu bütçeyle Uganda ve Kenya gibi ülkeler başta olmak üzere Doğu Afrika ülkelerinin kesintisiz ve ucuz elektrik enerjisine ulaşması hedefleniyor.

Afrika Kalkınma Bankası, Doğu Afrika\'da elektrik altyapısını geliştirmek için 5,4 milyon dolarlık bütçeyi onayladı
15.12.2023 - 12:11,
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Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Doğu Afrika ülkelerinde elektrik altyapısının geliştirilmesi için 5,4 milyon dolarlık bütçeyi onayladı.

Yerel basındaki habere göre, AfDB, Doğu Afrika ülkelerinde elektrik sorununun çözümü için yeni bir adım attı.

Bu kapsamda, Doğu Afrika Güç Havuzu projesine destek için 5,4 milyon dolarlık bütçe onaylandı.

AfDB tarafından onaylanan bütçeyle Doğu Afrika ülkelerinde elektrik altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi planlanıyor.

Yürütülecek çalışmalarla Uganda ve Kenya gibi ülkeler başta olmak üzere Doğu Afrika ülkelerinin kesintisiz ve ucuz elektrik enerjisine ulaşması hedefleniyor.

Afrika'nın birçok ülkesi, altyapının yetersizliği ve farklı nedenlerden dolayı elektrik enerjisini verimli kullanamıyor.

Kaynak: AA
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Afrika, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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