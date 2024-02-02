Afrika Kalkınma Bankası Genel Sekreteri: Çin\'in Afrika\'daki altyapı yatırımları ekonomik büyümeyi teşvik ediyor

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NAİROBİ, 2 Şubat (Xinhua) -- Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Genel Sekreteri Vincent Nmehielle, Çin'in Afrika'daki devasa altyapı yatırımlarının, kıtanın ekonomik büyümesinin lokomotifi olarak işlev gördüğünü söyledi.

Nmehielle, Perşembe günü Kenya'nın başkenti Nairobi'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in Afrika ülkeleriyle ve çok taraflı kalkınma finans kurumlarıyla yaptığı ikili anlaşmalar yoluyla altyapı projelerine finansman sağladığını belirtti.

AfDB'nin 27-31 Mayıs tarihlerinde Nairobi'de düzenlenmesi planlanan 59. Yıllık Toplantısı'na yönelik hazırlıklarda kaydedilen ilerleme hakkındaki basın toplantısında konuşan Nmehielle, "Genel olarak altyapı projelerinin, ülkenin bir yol olsun bir köprü olsun malların hareketini kolaylaştıracak projelerini uygulamasına imkan verecek şekilde ekonomileri açmasını beklerim. Bu da büyümeyi teşvik eder" dedi.

Toplantıya, Afrika ülkelerinden maliye bakanlarını temsil eden yaklaşık 4.000 delege, kıdemli AfDB yetkilileri, kalkınma ortakları ve özel sektörün katılması bekleniyor.

Nmehielle, Çin'in sağladığı finansmanın, yıllık 170 milyar ABD doları olarak tahmin edilen Afrika'nın altyapı geliştirme açığının finansmanında, yerli kaynakların yanı sıra diğer yabancı bağışçıların fonlarını tamamladığını söyledi.

Çin ve AfDB ortaklaşa olarak Afrika'daki kalkınma projelerinin finansmanına yönelik olarak Afrika Birlikte Büyüyor Fonu'nu geliştirdi.