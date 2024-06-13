Afrika Kalkınma Bankası, Güney Sudan'ın petrol dışı ekonomisine 8,6 milyon dolar hibe sağlayacak

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Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Güney Sudan'ın petrol dışı ekonomisini desteklemek için 8,6 milyon dolar hibeye onay verdi.

AfDB Güney Sudan Temsilcisi Themba Bhebhe, basına yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomisini desteklemeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Bhebhe, Güney Sudan'ın petrol dışı ekonomisini desteklemek için AfDB'nin 8,6 milyon dolar hibeyi onayladığını belirtti.

Verilen desteğin, kamu sektörü harcamaları verimliliğinin artırılması, vergi düzenlemeleri, mali kontroller, raporlama ve hesap verebilirlik dahil farklı alanlarda kullanılması hedefleniyor.

Petrol rezervleri bakımından Afrika'nın önde gelen ülkelerinden Güney Sudan, Sudan'dan bağımsızlığını 2011'de elde etmiş, 2013'teki darbe iddiasıyla iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren iç savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.