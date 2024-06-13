Afrika Kalkınma Bankası, Güney Sudan'ın petrol dışı ekonomisine 8,6 milyon dolar hibe sağlayacak - Son Dakika
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Afrika Kalkınma Bankası, Güney Sudan'ın petrol dışı ekonomisine 8,6 milyon dolar hibe sağlayacak

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Güney Sudan'ın petrol dışı ekonomisini desteklemek için 8,6 milyon dolar hibeye onay verdi. Hibeyi destekleyen AfDB Güney Sudan Temsilcisi, ülkenin ekonomisini desteklemeyi amaçladıklarını belirtti. Verilen destek, kamu sektörü harcamaları verimliliğinin artırılması, vergi düzenlemeleri, mali kontroller, raporlama ve hesap verebilirlik gibi farklı alanlarda kullanılacak. Güney Sudan, Afrika'nın önde gelen ülkelerinden biri olmasına rağmen iç savaş ve şiddet olaylarıyla mücadele etmektedir.

13.06.2024 12:39
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Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Güney Sudan'ın petrol dışı ekonomisini desteklemek için 8,6 milyon dolar hibeye onay verdi.

AfDB Güney Sudan Temsilcisi Themba Bhebhe, basına yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomisini desteklemeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Bhebhe, Güney Sudan'ın petrol dışı ekonomisini desteklemek için AfDB'nin 8,6 milyon dolar hibeyi onayladığını belirtti.

Verilen desteğin, kamu sektörü harcamaları verimliliğinin artırılması, vergi düzenlemeleri, mali kontroller, raporlama ve hesap verebilirlik dahil farklı alanlarda kullanılması hedefleniyor.

Petrol rezervleri bakımından Afrika'nın önde gelen ülkelerinden Güney Sudan, Sudan'dan bağımsızlığını 2011'de elde etmiş, 2013'teki darbe iddiasıyla iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren iç savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afrika Kalkınma Bankası, Güney Sudan'ın petrol dışı ekonomisine 8,6 milyon dolar hibe sağlayacak - Son Dakika

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