Afrika Kalkınma Bankası, Nijerya'ya 500 Milyon Dolarlık Enerji Kredisi Veriyor

Güncel

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Batı Afrika ülkesi Nijerya'ya, enerji programı için 500 milyon dolar kredi verilmesini uygun buldu.

AfDB'den yapılan açıklamada, elektrik altyapısı dönüşümünü hızlandırmayı ve daha temiz enerjiye erişimi iyileştirmeyi amaçlayan bir programı desteklemek için Nijerya'ya 500 milyon dolar kredi verilmesinin onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, krediyle Nijerya'nın Ekonomik Yönetişim ve Enerji Dönüşümü Destek Programı'nın ilk aşamasının finanse edileceği bilgisi verildi.

Elektrik üretiminde sıkıntı çeken petrol zengini Nijerya'nın birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor.

Günde ortalama 4 saat elektrik hizmeti alabilen halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörlerle karşılıyor.