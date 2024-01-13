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Nijerya'da Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi üretime geçti - Son Dakika
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Nijerya'da Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi üretime geçti

Nijerya'da, Afrika'nın en zengin iş adamı Aliko Dangote tarafından inşa edilen ve 19 milyar dolara mal olan Dangote Petrol Rafinerisi üretime başladı. Bu rafineri, Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi olarak bilinmektedir ve günlük 350 bin varil petrol üretme kapasitesine sahiptir. Tam kapasite çalıştığında, Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacının tamamını karşılayabilecek olan bu rafineri, ülkenin yakıtını ithal etme ihtiyacını azaltacaktır.

Nijerya\'da Afrika\'nın en büyük petrol rafinerisi üretime geçti
13.01.2024 - 00:05,
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Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da açılan Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi üretime geçti.

Afrika'nın en zengin iş adamlardan Nijeryalı Aliko Dangote tarafından ülkenin ticari şehri Lagos'ta yaklaşık 19 milyar dolara mal olan Dangote Petrol Rafinerisi üretime başladı.

Rafineri, Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi olarak biliniyor. Rafineride, günde 350 bin varil petrol üretilmesi öngörülüyor.

Afrika en büyük petrol rafinerisi

Dangote, ülkenin Lagos eyaletinin Lekki bölgesinde Atlantik Okyanusu açıklarında yer alıyor.

Rafineri tam kapasite çalıştığında Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılayabilecek.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle yakıtının neredeyse tamamını ithal ediyor.

Kaynak: AA
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Nijerya, Afrika, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi üretime geçti - Son Dakika
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