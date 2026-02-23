Afrika'nın Hafızlık Töreni Gurur Kaynağı - Son Dakika
Afrika'nın Hafızlık Töreni Gurur Kaynağı

23.02.2026 15:15
Etiyopya'da Ribat Derneği'nin düzenlediği törenle 700 öğrenci hafızlık belgelerini aldı.

Ribat İnsani Yardım Derneği tarafından organize edilen törenle Etiyopya'da 700 öğrenci hafızlık belgelerini alarak, büyük bir gurur yaşadı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika'nın en büyük hafızlık icazet töreni olarak kayıtlara geçen program, Etiyopya'nın Kore şehrinde gerçekleştirildi.

Şehrin farklı bölgelerinden kortej oluşturarak icazet alanına yürüyen öğrenciler, ilahiler ve dualar eşliğinde kilometrelerce uzanan bir kalabalık oluşturdu. Şehir merkezinden başlayan yürüyüş, adeta bayram havasında geçti.

Açıklamada ifadesine yer verilen Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçüktoka, Afrika'da uzun yıllardır yürütülen misyonerlik faaliyetlerine dikkati çekerek, "Yıllarca sadece eleştirmekle yetindik. Ancak Anadolu insanı son 30 yıldır diğerkamlık bilinciyle burada kardeşlerine sahip çıktı. Okullar, yetimhaneler, hastaneler inşa edildi. İşte bugün bunun meyvelerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa katılan ilahiyatçı-yazar Ramazan Kayan ise Etiyopya'nın İslam tarihindeki önemine vurgu yaptı.

Ribat İnsani Yardım Derneği Başkanı Seyit Duman da dünya genelinde hafızlık sistemine önem verdiklerini belirterek, amaçlarının Kur'an'ın çağları aşan evrensel mesajını dünyanın dört bir yanına ulaştırmak olduğunu belirtti.

Duman, "Zulmün ve adaletsizliğin arttığı bir çağda Kur'an'a hasret gönülleri, Kur'an bülbülleri olan bu kardeşlerimizle buluşturmayı arzuluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İcazet alan 700 hafızın Ramazan ayı boyunca imamı bulunmayan 700 köyde hatimle teravih namazı kıldırmak üzere görevlendirildiği açıklandı. Hafızların ilk maaşlarının Türk hayırseverler tarafından karşılandığı ve böylece görevlerine başladıkları bildirildi.

Kaynak: AA

Etiyopya, Etkinlik, Afrika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
