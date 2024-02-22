Afrika Vakfı, Doğu Afrika\'daki Okullarda Tarihi Yanlışları Düzeltiyor

Güncel

Afrika Vakfı, Doğu Afrika ülkelerindeki okullarda ders kitaplarının içeriğinde yer alan ve zaman zaman yanlışlara yer verilen müfredatları, o ülkenin eğitim yetkilileriyle ortaklaşa çalışarak yeniliyor.

Ülkelerin ders kitaplarında yer alan tarihi olayların anlatımını gözden geçirmeyi ve o ülkelerdeki "Osmanlı ve Türkiye" algısını yanlış anlama ve çarpıtmaları engelleyerek düzeltmeyi önceleyen çalışmalara, ilk olarak Sudan'da başlandı.

Afrika Vakfı Başkanı Mehmet Köse, yaptığı açıklamada, "Bu perspektiften yola çıkarak Türkiye-Afrika ilişkilerini belirleyecek toplumsal yaklaşımları anlamak ve bu çerçevede yanlış algıları ve çarpıtmaları iki taraflı ele alarak iyileştirmeleri sağlamak istiyoruz. Doğu Afrika ülkeleri ders kitaplarında Osmanlı ve Türkiye algısını ortaya çıkarmak üzere araştırmalar yürütmekteyiz." dedi.

Şimdiye kadar incelemenin tamamlandığı ülkelerden Sudan ile ilgili araştırma raporunu Türkçe ve Arapça olarak hazırladıkları bilgisini paylaşan Köse, şunları kaydetti:

"Bu çalışma bize önemli bilgiler sağlıyor. Türk ve Sudanlı akademisyenlerle uzmanların katıldığı toplantılarda, iki toplumun ortak hafızasının farklı müdahalelerle yön değiştirilmesine çalışıldığına mutabık kalındı. Özellikle kolonyal dönemde temelleri atılan mevcut ders kitaplarındaki tarihsel öğretinin bu yönlerini giderici çalışmalar yapmaktayız."

Köse, çalışmanın Türkçe ve Arapça basılı halinin, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb'e de sunulduğunu sözlerine ekledi.