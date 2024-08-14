Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Afrin ilçesinde Raco Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba, infilak etti.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken yaralılar, ilçedeki hastaneye nakledildi.
Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Son Dakika › Güncel › Afrin'de araca yerleştirilen bomba patladı: 2 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?