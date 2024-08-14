Afrin'de araca yerleştirilen bomba patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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Afrin'de araca yerleştirilen bomba patladı: 2 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba düzeneği patladı. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Saldırı sonrası güvenlik önlemleri artırıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

14.08.2024 11:18
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Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Afrin ilçesinde Raco Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba, infilak etti.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken yaralılar, ilçedeki hastaneye nakledildi.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afrin'de araca yerleştirilen bomba patladı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afrin'de araca yerleştirilen bomba patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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