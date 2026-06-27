Afşin'de Boru Hattı Kırıldı, Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika
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Afşin'de Boru Hattı Kırıldı, Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Afşin\'de Boru Hattı Kırıldı, Tarım Arazilerine Zarar Verdi
27.06.2026 16:30
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde boru hattındaki kırılma sonucu tarım arazileri su altında kaldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, sulama boru hattında meydana gelen kırılma sonucu taşan su, tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Anzorey Mahallesi'nden geçen Adatepe Sulama Kanalı'na ait boru hattında henüz belirlenemeyen nedenle kırılma meydana geldi.

Kırılan hattan taşan su, çevredeki bir ahır ile tarım arazilerini su altında bırakırken, mahalle yolunda da hasara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, su akışını keserek taşkını kontrol altına aldı.

Taşkın anı ise çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afşin'de Boru Hattı Kırıldı, Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika

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