Afşin\'de Boru Hattı Kırıldı, Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, sulama boru hattında meydana gelen kırılma sonucu taşan su, tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Anzorey Mahallesi'nden geçen Adatepe Sulama Kanalı'na ait boru hattında henüz belirlenemeyen nedenle kırılma meydana geldi.

Kırılan hattan taşan su, çevredeki bir ahır ile tarım arazilerini su altında bırakırken, mahalle yolunda da hasara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, su akışını keserek taşkını kontrol altına aldı.

Taşkın anı ise çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.