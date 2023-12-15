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Afşin'deki depremzede öğrencilere yerli ürünlerle atıştırmalıklar dağıtıldı - Son Dakika
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Afşin'deki depremzede öğrencilere yerli ürünlerle atıştırmalıklar dağıtıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği kapsamında, konteyner kentteki depremzede öğrencilere yerli ürünlerle hazırlanan atıştırmalıklar dağıtıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, çocuklara pamuk şeker, çubukta patates ve şekerler ikram etti. Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü, yerli ürünlerin kullanılması bilincinin çocuklara erken yaşta kazandırılması gerektiğini belirtti.

Afşin\'deki depremzede öğrencilere yerli ürünlerle atıştırmalıklar dağıtıldı
15.12.2023 - 14:13,  Güncelleme: 14:14
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, konteyner kentteki depremzede öğrencilere yerli ürünlerle hazırlanan atıştırmalıklar dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Çekmeköy Konteyner Kenti'nde kurdukları makinelerde işledikleri ürünlerle hazırladıkları pamuk şeker, çubukta patates ve şekerleri, öğrencilere ikram etti.

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, yerli ürünlerin kullanılması bilincinin çocuklara erken yaşta kazandırılması gerektiğini söyledi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında konteyner kentteki çocuklara ilçede üretimi yapılan ürünleri dağıtıklarını anlatan Kayapınar, "Bunu bir gelenek haline getirmek istiyoruz. Her sene çocuklarımızın yüzünde ufacık da olsa bir tebessüm olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Afşin'deki depremzede öğrencilere yerli ürünlerle atıştırmalıklar dağıtıldı - Son Dakika
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