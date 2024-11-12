Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin Filtre Sorunu Devam Ediyor

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Afşin- Elbistan A Termik Santrali filtre sorununu çözemedi

Çelikler Holding bünyesinde bulunan Afşin-Elbistan A Termik Santrali tam kapasite çalışmayan filtre sistemi nedeniyle bölgeye kül atmaya devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Çelikler Holding bünyesinde faaliyet gösteren Afşin-Elbistan A Termik Santrali, tam kapasite çalışmayan filtre sistemi nedeniyle bölgeye kül salmaya devam ediyor. Yıllardır halk sağlığını tehdit eden bu sorun, bölge halkının yaşam kalitesini düşürmeye devam ediyor.

1984 yılında 1355 MW kurulu güçle enerji üretimine başlayan Afşin-Elbistan A Termik Santrali ürettiği enerjiyle Türkiye'nin elektrik üretimine büyük katkı sağlıyor.

Yaklaşık 6 yıl önce; ek iki ünite ve baca gazı arıtma sistemi yapılması karşılığında Çelikler Holding'e devredilen Afşin-Elbistan A termik santrali aradan geçen 6 yıla rağmen bölgenin üzerine kül yağdırmaya devam ediyor.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali, çevreye yayılan yoğun kül nedeniyle yerel halktan sık sık tepki alıyor. Santralin filtre sistemlerinin tam kapasite çalışmadığı ve düzenli bakım yapılmadığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik solunum yolu rahatsızlığı olanlar için ciddi riskler oluşturan hava kirliliği, halk sağlığı konusunda endişeleri artırıyor.

Bölge sakinleri, defalarca yetkililere başvurduklarını ancak kalıcı bir çözüm sağlanamadığını belirterek, Çelikler Holding'in ve ilgili denetleyici kurumların harekete geçmesini talep ediyor. Santralin çevreye verdiği zararın bir an önce azaltılması gerektiğini savunan bölge halkı, sağlıklı bir çevrede yaşama haklarının ihlal edildiğini ifade ediyor.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin filtre sorununa yönelik adımlar atılmadıkça, bölge halkının yaşam kalitesinin daha da kötüleşmesi ve sağlık sorunlarının artması kaçınılmaz görünüyor.

Özellikle santral etrafındaki iki büyük mahalle Çoğulhan ve Alemdar'da yaşayanların üzerine kül ve zehirli gaz yağmaya devam ediyor.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Gökhan, "Benim torunum göçük altında kalmıştı yeri yurdu bellisiz. Gidip başında kuran okuyoruz. Filtre yapsalar da yağıyor yapmasalar da. Gece sesler geliyor durulmuyor" dedi.

Yusuf Oktay ise, "Ben astım hastasıyım ve rahatsız oluyorum. Çamaşır asıyorlar simsiyah oluyor" diye konuştu.

İmdat Dinçer, "Buranın insanları genellikle kanserden ölüyorlar o da santralin külünden dolayı. Bugün bir cenaze vardı 40 yaşlarında maalesef kanserden öldü sebebi de termik santrali" ifadesini kullandı.

Jeoloji Mühendisi Mehmet Kuruçay ise "Santralin kömür kalorisi çok düşük dolayısıyla filtresiz çevre önlemi almadan yaparsanız bu insanlarda hastalıklara neden olacaktır. Çevre halkıyla yaptığım görüşmelerde kanser vakalarının arttığı aşikar ve bu bir gerçek. Siz orada elektrik üretiyorsunuz götürüp Türkiye'nin her yerine dağıtıyorsunuz ama oradaki insanlar hasta oluyor" diye konuştu.

(HLL-FKE-ÖK-Y)