Afyon'da Minibüs Kazası: İki Iraklı Yalan Yolda - Son Dakika
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Afyon'da Minibüs Kazası: İki Iraklı Yalan Yolda

Afyon\'da Minibüs Kazası: İki Iraklı Yalan Yolda

Afyonkarahisar'da minibüsün altında kalan iki Iraklı yolcu ağır yaralandı. Gözaltı var.

02.11.2024 16:25
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AFYONKARAHİSAR'da Iraklı 2 yolcunun indikleri şehir içi yolcu minibüsünün arkasından geçmek isterken altında kalarak ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Paşa Cami kavşağı yakınlarında, dün saat 14.30 sıralarında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan F.T. idaresindeki 03 M 0162 plakalı minibüs, yolcu indirme ve bindirmenin yasak olduğu alanda Iraklı N.I.M. (52) ve S.K.Y.'yi (67) indirdi. Minibüsün arkasına geçmek isteyen yolcular, geri manevra yapan şoförün kullandığı aracın altında kalarak yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 2 yaralı, ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların ikisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan F.T.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

ARAÇ ÜZERLERİNDEN İKİ KEZ GEÇTİ

Kaza da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; minibüsten inen 2 yolcunun aracın arkasından geçmek istedikleri sırada şoförünün geri manevra yaptığı, minibüsün çarpması sonucu yere düşen 2 yolcunun aracın altında kaldığı, şoförünün tekrar öne manevra yapıp, yolcuların üzerinden yeniden geçtikten sonra durumu fark edip, aracı durdurduğu yer aldı.

HABER- KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Afyon'da Minibüs Kazası: İki Iraklı Yalan Yolda - Son Dakika

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