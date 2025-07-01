Afyon Lisesi'nde "Yaz Spor Okulu" programı çerçevesinde futbol, basketbol, voleybol ve futsal kursları başladı.
Lisenin Kapalı Spor Salonu'nda 4 branştaki kurslara, 90 öğrenci katılıyor.
Okul Müdürü Ramazan Balkan, yaptığı açıklamada, yaz spor okulundaki kursların gençlerden ilgi gördüğünü söyledi.
Beden Eğitimi Öğretmeni Güvenç Güven'in koordinasyonunda gençlerin haftada 3 gün kurs yapacağını aktaran Balkan, "Yaz Spor Okulu programına il genelindeki liselerden 90 öğrenci başvuru yaptı. Kurslar 8 hafta sürecek. Kurslara katılmak isteyen gençlerimizi kurumumuza bekliyoruz."ifadesini kullandı.
Balkan, kurumdaki 6 branştaki destekleme ve yetiştirme kurslarına ise 48 öğrencinin katılım sağladığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Afyon Lisesi'nde Yaz Spor Okulu Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?