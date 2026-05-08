Burcu Köksal: "Salı Günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Ak Parti'ye Katılıyorum"

08.05.2026 09:52  Güncelleme: 10:57
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye katılacağını duyurdu. Kararının arkasında tehdit ya da baskı olmadığını belirten Köksal, Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeyi de paylaştı.

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, TV100'de AK Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin, şunları söyledi:

"Evet ben bir karar verdim. Salı günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı ile dün yarım saatten fazla bir süre görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanı bana bazı anket çalışmalarından bahsetti. ve ankette kişisel uyumun çok yüksek olduğunu gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanı Burcu Köksal'a 'Parti olarak biz senin arkandayız. Eleştiriler seni etkilemesin. Sen hizmetlerine devam et. Biz sana parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız' diyor."

Kaynak: ANKA

