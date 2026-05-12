Burcu Köksal'ın Ak Parti'ye Katılmasına Afyonlulardan Tepki: Keşke Silivri'de Yatsaydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burcu Köksal'ın Ak Parti'ye Katılmasına Afyonlulardan Tepki: Keşke Silivri'de Yatsaydı

12.05.2026 19:08  Güncelleme: 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması, yurttaşlar arasında büyük tepkilere yol açtı. Vatandaşlar, Köksal'a rozet takılması sırasında yuhalama ve 'Yazıklar olsun' şeklinde protestolarda bulundu.

Haber: Feyaz ÇANKA - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(AFYONKARAHİSAR) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katımasına tepki gösteren Afyonlu bir vatandaş, tepkisini "İrademizi karşı tarafa götürdü. Bu da bizi derinden üzdü, dik duruş gösteremedi. Silivri'de yatanlara selam olsun, keşke onlarla yatsaydı" sözleriyle dile getirdi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasına Afyonlu yurttaşların tepkisi sürüyor. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısını televizyondan seyreden yurttaşlar, Köksal'a rozet takılırken tepki gösterdi. Bazı yurttaşlar Köksal'ı yuhalarken bazıları, "Yazıklar olsun" dedi.

"BİZİ SATANLARA SIRTIMIZI DÖNÜYORUZ"

Köksal'ın parti değiştirerek halka sırtını döndüğünü söyleyen bir yurttaş, "Bunlar bize sırtını döndü, biz de bizi satanlara, halka ihanet edenlere sırtımızı dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

Burcu Köksal'a partinin tüm kademelerinin destek verdiğini anlatan bir diğer vatandaşsa, tepkisini, "Buna rağmen irademizi karşı tarafa götürdü. Bu da bizi derinden üzdü, dik duruş gösteremedi. Silivri'de yatanlara selam olsun, keşke onlarla yatsaydı. ya da CHP'den istifa edip bağımsız olarak devam etseydi daha iyi olurdu" sözleriyle dile getirdi.

"HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Köksal'ın belediye başkan seçilebilmesi için günlerce çalıştığını belirten bir vatandaş, "Hakkımızı helal etmiyoruz. Afyon'da yaşayanlar da Burcu hanımı esefle karşılıyorlar, çok kızıyorlar. Bilmiyorum Afyon'a nasıl gelecek, ne yapacak? 'Ben Atatürk'ün kızıyım' diyordu. Babası gerçek bir Atatürkçüydü, babası vefat etti onun mezarında kemiklerini sızlatıyor" dedi.

Burcu Köksal'ın geçmişte söylediği sözleri hatırlatan bir başka yurttaş, "Mehmet Ali Çelebi'ye 2023'te 'sen o Atatürk düşmanlarının yanında ne yapıyorsun?' demişti. Şimdi ben şimdi ona soruyorum, sen orada ne yapıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burcu Köksal'ın Ak Parti'ye Katılmasına Afyonlulardan Tepki: Keşke Silivri'de Yatsaydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi

10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:02
Arda Güler’e akılalmaz teklif Parayı koyacak yer bulamayacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
08:56
Burcu Köksal’ı bilen Savcı Sayan’dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 10:27:11. #7.13#
SON DAKİKA: Burcu Köksal'ın Ak Parti'ye Katılmasına Afyonlulardan Tepki: Keşke Silivri'de Yatsaydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.