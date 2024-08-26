Afyonkarahisar Belediye Başkanı Plastik Sandalye Tepkisi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Plastik Sandalye Tepkisi

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Büyük Taarruz Zafer Haftası 102. yıl dönümü töreninde kendisine plastik sandalye ayrılmasına tepki gösterdi. Köksal, protokol görevlilerine 'Böyle bir şey yok. Makamın ağırlığını taşımak zorundasınız. Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na yapılan bu mu yani' diyerek, protokoldeki başka bir koltuğa oturdu.

26.08.2024 15:03  Güncelleme: 16:12
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(AFYONKARAHİSAR) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Büyük Taarruz Zafer Haftası 102. yıl dönümü töreninde kendisine plastik sandalye ayrılmasına tepki gösterdi. Köksal, protokol görevlilerine "Böyle bir şey yok. Makamın ağırlığını taşımak zorundasınız. Afyonkarahisar Belediye BAşkanı'na yapılan bu mu yani" diyerek, protokoldeki başka bir koltuğa oturdu.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından Kocatepe'de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nda Büyük Taarruz Zafer Haftası 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Tören için alana gelen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal, kendisine plastik sandalye ayrıldığını fark etti. Burcu Köksal, protokol görevlilerine, "Böyle bir şey yok. Makamın ağırlığını taşımak zorundasınız. Afyonkarahisar Belediye Başkanına yapılan bu mu yani? Bu kaç oldu? Defalardır uyarıyoruz. Ayarlayın lütfen, ben buraya oturuyorum, beni ilgilendirmiyor" diye tepki göstererek, protokole ayrılan bir koltuğa oturdu.

Öte yandan, Valiliğin sosyal medya hesabından törene ilişkin yapılan paylaşımda, "Büyük Taarruz Zafer Haftası 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz Zaferi'ni sevk ve idare ettiği, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Kocatepe'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokolün katılımıyla tören düzenlendi" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

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