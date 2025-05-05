Afyonkarahisar'da 05.05.2025 yoğun nikah günü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 05.05.2025 yoğun nikah günü

Afyonkarahisar\'da 05.05.2025 yoğun nikah günü

05.05.2025 tarihi nedeniyle Afyonkarahisar'da yoğun nikah işlemleri gerçekleştirildi.

05.05.2025 19:00
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Evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 05.05. 2025'i tercih etmesi, Afyonkarahisar Belediyesi Evlendirme Servisi'nde yoğunluğa yol açtı.

Afyonkarahisar Belediyesi Evlendirme Servisi, bugün yaşanan yoğunluktan dolayı yarım saat aralıklarla 15 çiftin nikahını kıydı.

Afyonkarahisar'da bu özel tarih dolayısıyla diğer günlere göre fazla nikah kıyıldığı öğrenildi.

Kıyılan nikahların tamamı Evlendirme Servisi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da bugün dünya evine giren polis memurları Gizem Nur Kayabalı ile Mesut Duymuş'un nikahlarını kıydı.

Çiftin nikah şahitliğini ise İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Yanık yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 05.05.2025 yoğun nikah günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 05.05.2025 yoğun nikah günü - Son Dakika
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