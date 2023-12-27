 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da 160 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da 160 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da yapılan bir operasyonda, kamyonette 160 bin adet gümrük kaçağı sigara bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan kamyonette yapılan aramada, 16 kolide 8 bin şeffaf poşete doldurulmuş bandrolsüz sigaralar ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar\'da 160 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı
27.12.2023 - 17:31,
Abone Ol

Afyonkarahisar'da kamyonette 160 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Uluköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Dinar ilçesi Akçaköy yol ayrımındaki kontrol noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 16 kolide 8 bin şeffaf poşete doldurulmuş bandrolsüz 160 bin sigara bulundu.

Sürücü A.O.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Jandarma, Uluköy, Gözaltı, Kaçakçılık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 160 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı - Son Dakika


18:03
Feyyaz Uçar'ın 'Adaylarımızdan biri' dediği Sergen Yalçın'dan açıklama var Feyyaz Uçar'ın "Adaylarımızdan biri" dediği Sergen Yalçın'dan açıklama var
17:55
Erdoğan, Netanyahu'yu İsrail'in Nazi kamplarını izlemekle suçladı Erdoğan, Netanyahu'yu İsrail'in Nazi kamplarını izlemekle suçladı
17:44
Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38
Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24
Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55
ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü

Son Dakika
18:03 Feyyaz Uçar'ın "Adaylarımızdan biri" dediği Sergen Yalçın'dan açıklama var
17:55 Erdoğan, Netanyahu'yu İsrail'in Nazi kamplarını izlemekle suçladı
17:44 Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38 Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24 Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55 ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 18:09:15. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 160 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement