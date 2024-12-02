Afyonkarahisar\'da 21,5 kg Uyuşturucu Ele Ge geçirildi

Afyonkarahisar'da 21,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde dedektör köpek desteğiyle yapılan aramada, 21,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Otomobildeki K.K. ve T.Y. gözaltına alındı.
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