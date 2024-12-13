(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afyonkarahisar Sultandağı'nda 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada; Afyonkarahisar Sultandağı'nda saat 07.35'te 3.9 büyüklüğünde, 12.51 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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