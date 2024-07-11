Güncel

Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.24'teki sarsıntı 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine, "Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. Gelen tüm çağrılar değerlendirilmiştir. AFAD ile ilgili kurumların sahada yaptığı taramalara göre olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Atila Altunbulak ise deprem sonrası arama kurtarma ekibinin saha çalışması ve alan taraması yaptığını söyledi.

Vatandaşlardan 112'ye gelen ihbarların değerlendirildiğini belirten Altunbulak, "Herhangi bir can kaybı yok. Sadece depremden sonra binasını terk edip güvenli alana geçmeye çalışan 12 yaşındaki bir kardeşimizin ayağını, merdivenden inerken merdiven korkulukları çizmiş. Bunun dışında yaşanmış bir olumsuzluk yok. Vali Yiğitbaşı ve ilgili kurum müdürleriyle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptık. 5 noktada hasar tespiti çalışmalarını yapmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, hasar tespit ekiplerini bölgeye sevk etti. Herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

Alan taramasında, vatandaşların çoğunlukla evleri ve iş yerleri yakınlarında toplanma alanlarında beklediğini ve kendilerini güvenli yerde tuttuğunu gördüklerini anlatan Altunbulak, şunları kaydetti:

"Toplanma alanı bizim için önemli. Bu kapsamda 231'i Afyonkarahisar merkez ilçesinde, 210 mahallede olmak üzere dış ilçelerle beraber, beldeler dahil 934 toplanma alanı belirlenmiş durumda. Bu yerler, ilgili belediyeler tarafından toplanma alanı olarak markalanmış durumda. Vatandaşların buraları görebileceği şekilde tabelalar asılmış durumda. Toplanma alanlarını belirlerken, binalardan uzak, olası risklerden uzak geniş alanları tespit etmeye çalışıyoruz. Bunun için de daha çok parklar, bahçeler gibi yeşil alanlar, pazar yerleri, spor tesisleri gibi alanları belirliyoruz. Bunun için e-Devlet üzerinden 'toplanma alanı sorgula' diye bir sekme var. Oraya ulaştıklarında evlerine ve iş yerlerine yakın yerler çıkıyor."