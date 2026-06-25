Afyonkarahisar'da 432 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 432 Polis Adayı Mezun Oldu

Afyonkarahisar\'da 432 Polis Adayı Mezun Oldu
25.06.2026 13:27
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POMEM'de 32. dönem mezuniyet töreni düzenlendi, 432 polis adayı yemin ederek mezun oldu.

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 432 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okulun bahçesinde gerçekleştirilen 32. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediye takdim edildi.

Afyonkarahisar Vali Vekili Celil Ateşoğlu, törende, bugün polislik mesleğine adım atacak olan gençlerin yaklaşık 10 ay önce büyük bir heyecanla başladığı bu yolculuğu başarıyla tamamladığını söyledi.

Taşıyacakları üniformanın devletin otoritesini, milletin güvenini ve hukukun üstünlüğünü temsil ettiğini dile getiren Ateşoğlu, şöyle konuştu:

"Sizlerden beklentimiz, görevinizi hangi şart altında olursa olsun hukuka bağlı, adaletli, vicdanlı ve tarafsız bir anlayışla yerine getirmenizdir. Unutmayınız ki polis, gücünü kanundan, görev anlayışını ise devletine ve milletine olan bağlılığından alır. Bugün evlatlarınızın gururuna ortak olurken en az onlar kadar sizler de bu başarının sahibisiniz. Gösterdiğiniz sabır, destek ve fedakarlık için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Afyonkarahisar POMEM Müdürü Üzeyir Taşdelen de eğitimlerini başarıyla tamamlayan 432 meslektaşını polis teşkilatına kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından yemin ederek kep atan 432 polis adayı, arkadaşları ve aileleriyle kucaklaşarak sevinçlerini paylaştı.

Mezunlardan Furkan Çeker, gazetecilere, hayatında ilk defa böyle gururlandığını hissettiğini vurguladı.

Ailesinin bugün burada olduğunu aktaran Çeker, "Ay-yıldızı göğsümde taşıyacağım için çok mutluyum. Allah, devletimize zeval vermesin. İnşallah, böyle nice mezunlarımız olur." dedi.

Çeker'in babası Kemal Çeker de Ardahan'dan geldiğini ve oğlunun kendisine yaşattığı gururdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 432 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika

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