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Afyonkarahisar'da 5'i çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 5'i çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı

Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda yapılan denetimde durdurulan bir otomobilde, yurda yasa dışı yollarla giren 5'i çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Sürücü ise göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar\'da 5\'i çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı
06.01.2024 - 19:03,
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Afyonkarahisar'da bir otomobilde 5'i çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Afyonkarahisar- İzmir kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları otomobilde, yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 5'i çocuk 10 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin bazıları, otomobilin bagaj kısmından çıktı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sürücü İ.B, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.B, hastanedeki sağlık kontrolü sonrası adliyeye getirildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Göçmen Kaçakçılığı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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